Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 236,20 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 236,20 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 236,20 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 562 Sartorius vz-Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 383,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 62,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,776 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 248,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 832,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 860,70 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 17.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2025 präsentieren.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter