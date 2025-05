Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 223,40 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 223,40 EUR. Im Tief verlor die Sartorius vz-Aktie bis auf 222,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.078 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 25,67 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 266,30 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 16.04.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 883,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,11 EUR je Aktie belaufen.

