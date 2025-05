Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 229,10 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 229,10 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 229,10 EUR. Bei 225,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 7.258 Aktien.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 292,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 21,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 266,30 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 16.04.2025. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,11 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

