Schaeffler Aktie News: Schaeffler verliert am Mittwochnachmittag kräftig

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,0 Prozent auf 4,57 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Schaeffler-Aktie in der XETRA-Sitzung um 7,0 Prozent auf 4,57 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Schaeffler-Aktie bis auf 4,53 EUR. Mit einem Wert von 4,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 861.578 Stück.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 5,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,00 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,15 EUR ab. Abschläge von 30,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,250 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,193 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,19 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 07.05.2025 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,359 EUR im Jahr 2025 aus.

