Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

07.08.25 12:07 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 4,77 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 4,77 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 4,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,55 EUR. Bisher wurden heute 272.628 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 5,21 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,22 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,15 EUR. Abschläge von 33,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2024 mit 0,250 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,196 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 5,19 EUR.

Am 06.08.2025 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,92 Mrd. EUR gegenüber 4,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,341 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Krise in der Autoindustrie: Chinesische Konkurrenz setzt Autozulieferer unter Druck

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

BofA mit Kehrtwende: Schaeffler-Aktie erholt sich an 200-Tage-Linie

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
11.07.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
02.07.2025Schaeffler NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
22.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
07.05.2025Schaeffler BuyWarburg Research
11.04.2025Schaeffler BuyWarburg Research
05.03.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
02.07.2025Schaeffler NeutralUBS AG
02.07.2025Schaeffler HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG
05.03.2024Schaeffler SellUBS AG

