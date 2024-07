Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,63 EUR nach oben.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,63 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,63 EUR. Bei 5,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 18.612 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 16,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,433 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,32 EUR angegeben.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Schaeffler die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,971 EUR je Aktie aus.

