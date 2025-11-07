DAX23.826 +0,4%Est505.631 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,76 -1,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.217 +0,5%Euro1,1539 -0,1%Öl64,08 +0,8%Gold4.006 +0,7%
Scheinwerferhersteller Hella verdient etwas weniger - Jahresausblick bestätigt

07.11.25 07:29 Uhr
LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella (HELLA GmbHCo) stemmt sich weiter gegen ein anhaltend schwieriges Umfeld. Das operative Ergebnis ging in den ersten neun Monaten um 1,7 Prozent auf 338 Millionen Euro zurück, wie das zum französischen Zulieferer Forvia gehörende Unternehmen in Lippstadt mitteilte. Im Oktober hatte Hella bereits Eckdaten zum Umsatz bekanntgegeben, der mit 5,9 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau lag. Die operative Ergebnis-Marge lag ebenfalls stabil bei 5,8 Prozent. Der Netto-Zahlungsmittelfluss hat sich auf 68 Millionen Euro verbessert, nach einem Minus von 8 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Der Jahresausblick wurde bestätigt. Das Management rechnet weiter mit einem währungsbereinigten Umsatz von 7,6 bis 8 Milliarden Euro. Die operative Marge soll rund 5,3 bis 6 Prozent betragen. 2024 hatte Hella etwas mehr als acht Milliarden Euro umgesetzt und dabei eine operative Marge von 5,6 Prozent erzielt./err/stk

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
02.10.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
28.07.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
27.06.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
03.04.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
28.02.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2021HELLA GmbHCo BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2021HELLA GmbHCo BuyWarburg Research
28.07.2021HELLA GmbHCo BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2021HELLA GmbHCo BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2021HELLA GmbHCo BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
28.07.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
27.06.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
03.04.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
28.02.2025HELLA GmbHCo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.08.2021HELLA GmbHCo ReduceKepler Cheuvreux
20.04.2021HELLA GmbHCo ReduceKepler Cheuvreux
16.04.2021HELLA GmbHCo UnderweightMorgan Stanley
05.03.2021HELLA GmbHCo ReduceKepler Cheuvreux
17.02.2021HELLA GmbHCo UnderweightMorgan Stanley

