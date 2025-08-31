SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteidigt am Mittag Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SCHOTT Pharma zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 22,80 EUR bewegte sich die SCHOTT Pharma-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die SCHOTT Pharma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 22,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,95 EUR. In der Spitze büßte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,70 EUR ein. Bei 22,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 9.993 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 36,56 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 60,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 18,86 Prozent wieder erreichen.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Am 12.08.2025 äußerte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCHOTT Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 256,46 Mio. EUR gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

