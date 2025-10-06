SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 21,50 EUR ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 21,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 21,40 EUR. Bei 21,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 25.311 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 34,33 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,95 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,160 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma-Aktie wird bei 29,25 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 äußerte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 256,46 Mio. EUR im Vergleich zu 253,59 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

