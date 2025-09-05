SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 21,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,9 Prozent auf 21,90 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,90 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,90 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29 Stück gehandelt.

Am 12.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 37,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 15,53 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 256,46 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 253,59 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 11.12.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

