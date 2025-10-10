SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 21,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 09:05 Uhr 0,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 21,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 1.308 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 32,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,80 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2024 mit 0,160 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 256,46 Mio. EUR gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

