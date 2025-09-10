SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 21,30 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 21,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 21,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,35 EUR. Zuletzt wechselten 1.844 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,00 EUR) erklomm das Papier am 12.09.2024. 64,32 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 15,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

