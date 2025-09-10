SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gibt am Nachmittag ab

SCHOTT Pharma im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 21,20 EUR abwärts.

Um 15:42 Uhr rutschte die SCHOTT Pharma-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 21,20 EUR ab. Die SCHOTT Pharma-Aktie sank bis auf 21,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,35 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 5.966 Aktien.

Am 12.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 35,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 65,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 12,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,160 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

