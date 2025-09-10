SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 21,40 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,7 Prozent auf 21,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,45 EUR. Bei 21,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 658 Stück gehandelt.
Am 12.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 63,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 15,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,25 EUR.
Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 256,46 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 253,59 Mio. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
14.08.2025
SCHOTT Pharma Hold
Jefferies & Company Inc.
13.08.2025
SCHOTT Pharma Buy
Deutsche Bank AG
13.08.2025
SCHOTT Pharma Buy
UBS AG
12.08.2025
SCHOTT Pharma Hold
Jefferies & Company Inc.
12.08.2025
SCHOTT Pharma Buy
UBS AG
