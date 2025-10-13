SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gibt am Nachmittag ab

Blick auf SCHOTT Pharma-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 20,30 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 20,30 EUR abwärts. In der Spitze büßte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,20 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 10.751 Stück.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,74 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,28 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.

