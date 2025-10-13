SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Montagvormittag schwächer

So entwickelt sich SCHOTT Pharma

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 20,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 1,0 Prozent auf 20,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 20,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.898 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,74 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 62,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,50 EUR). Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 9,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie aus.

SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 256,46 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umgesetzt.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

