SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Blick auf SCHOTT Pharma-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 18,92 EUR abwärts.

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 18,92 EUR ab. Bei 18,86 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.751 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 37,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,90 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,159 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 10.12.2026 werfen.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten