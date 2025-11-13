DAX24.213 -0,7%Est505.786 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.230 +0,8%
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Blick auf SCHOTT Pharma-Kurs

13.11.25 12:04 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 18,92 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,90 EUR -0,24 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 18,92 EUR ab. Bei 18,86 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.751 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 37,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,90 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,159 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 10.12.2026 werfen.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

