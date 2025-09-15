DAX23.611 -0,6%ESt505.434 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.591 -0,5%Euro1,1815 +0,4%Öl67,75 +0,4%Gold3.697 +0,5%
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

16.09.25 12:06 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

16.09.25 12:06 Uhr

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der SCHOTT Pharma-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 21,50 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 21,50 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,35 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,50 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 15.833 Aktien.

Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 13,95 Prozent Luft nach unten.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Am 12.08.2025 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

SCHOTT Pharma-Aktie unbeeindruckt: Neuer Finanzchef

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
