Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Kursverlauf

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verbilligt sich am Dienstagnachmittag

16.09.25 16:10 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 21,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
21,50 EUR -0,10 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 21,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 21,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,50 EUR. Bisher wurden heute 24.405 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,74 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 34,33 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 16,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,46 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,59 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 10.12.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
