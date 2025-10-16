SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 20,00 EUR.

Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,00 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.702 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 38,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,50 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 lud SCHOTT Pharma zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 10.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

