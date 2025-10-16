DAX24.216 +0,1%Est505.626 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX etwas höher -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
D-Wave Quantum-Aktie mit Verschnaufpause: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag D-Wave Quantum-Aktie mit Verschnaufpause: Europa Vorstoß mit neuem Millionen-Vertrag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Fokus

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Mittag fester

16.10.25 12:04 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 20,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
20,15 EUR 0,05 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,00 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.702 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 38,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,50 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 lud SCHOTT Pharma zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 10.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

SCHOTT Pharma-Aktie unbeeindruckt: Neuer Finanzchef

Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen