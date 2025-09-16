SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Nachmittag fester

SCHOTT Pharma im Blick

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 21,50 EUR.

Um 15:47 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 21,50 EUR zu. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.222 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 32,74 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 52,28 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,95 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,160 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 256,46 Mio. EUR gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

