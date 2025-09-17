SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 21,25 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 2,5 Prozent auf 21,25 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,20 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.113 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei 32,74 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 35,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 253,59 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

