Blick auf Aktienkurs

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Vormittag freundlich

22.09.25 09:29 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
22,00 EUR 0,60 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 21,90 EUR. Bei 21,90 EUR erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 21,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.375 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 32,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 15,53 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,159 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,160 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
mehr Analysen