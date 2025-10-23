DAX24.116 -0,1%Est505.650 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,78 +0,7%Gold4.105 +0,3%
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag leichter

23.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 20,00 EUR.

Der SCHOTT Pharma-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:03 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 20,00 EUR. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 20,00 EUR. Bei 20,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.146 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei 32,74 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 7,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma-Aktie wird bei 29,25 EUR angegeben.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,46 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,59 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

