DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Blick auf Aktienkurs

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag im Plus

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 20,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
19,96 EUR -0,04 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SCHOTT Pharma konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 20,35 EUR. In der Spitze gewann die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,45 EUR. Bei 20,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 52.696 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 32,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,88 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,09 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SCHOTT Pharma

