SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 19,98 EUR.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 19,98 EUR. In der Spitze fiel die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 19,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 5.701 Stück.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,74 EUR an. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 63,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 7,41 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 253,59 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

