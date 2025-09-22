DAX23.529 -0,4%ESt505.456 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.412 +0,6%Euro1,1789 -0,2%Öl67,81 ±0,0%Gold3.778 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger schicken SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

24.09.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 21,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
21,55 EUR -0,40 EUR -1,82%
Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 21,50 EUR abwärts. Die SCHOTT Pharma-Aktie sank bis auf 21,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 190 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 52,28 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Bildquellen: SCHOTT Pharma

