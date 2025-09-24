SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 21,80 EUR ab.
Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 21,80 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,20 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 14.590 Aktien.
Bei 32,74 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 33,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 15,14 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.
Am 12.08.2025 äußerte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 11.12.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 10.12.2026 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2024
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
