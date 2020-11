Bayer-Aktie unter Druck: Bayer verbucht Milliardenverlust - Ausblick bestätigt

Wegen Abschreibungen in der Agrarsparte fiel unter dem Strich ein Verlust von 2,7 Milliarden Euro an, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Vor einem Jahr hatte der DAX -Konzern noch einen Überschuss von etwas mehr als einer Milliarde Euro erzielt. Wie bereits im zweiten Quartal war damit vor allem der für viel Geld gekaufte US-Saatgutriese Monsanto ein Bremsklotz. Damals hatten Milliarden-Rückstellungen für zehntausernde Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters von Monsanto für ein dickes Minus gesorgt.

Der Umsatz fiel im dritten Jahresviertel um 13,5 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Negative Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen herausgerechnet, ist es ein Minus von 5,1 Prozent. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten sank um mehr als ein Fünftel auf 1,8 Milliarden Euro. Neben Gegenwind in der Agrarsparte macht die Corona-Pandemie auch dem Pharmageschäft zu schaffen, da Ärzte nicht dringend notwendige Behandlungen teils verschieben. Besser lief es hingegen zuletzt im Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten.

Bayer bestätigt Jahresausblick vor Wechselkurseffekten

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hält nach einem überraschend schwachen dritten Quartal an seinen Jahreszielen fest - zumindest vor Wechselkurseffekten. Die Belastungen vor allem durch die schwachen Währungen Lateinamerikas herausgerechnet peile das Management um Chef Werner Baumann 2020 weiterhin einen Umsatz von 43 bis 44 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das wäre vor Währungseffekten sowie Ver- und Zukäufen von Unternehmensteilen bestenfalls ein Umsatzplus von einem Prozent, rechnet Bayer vor. Dabei wird das Unternehmen bei seinem Ausblick etwas vorsichtiger für die Agrarsparte und etwas zuversichtlicher für das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten.

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen sollen vom Umsatz weiterhin 28 Prozent hängen bleiben, was ein operatives Ergebnis von rund 12,1 Milliarden Euro bedeuten würde.

Angesichts hoher Belastungen vor allem durch die massive Abwertung des brasilianischen Real dürften die Blicke sich im Tagesverlauf aber auch auf erwartete Aussagen des Managements zur Umsatzerwartung inklusive Wechselkurseffekten richten. Auf dieser Basis hatte Bayer zum Halbjahr einen Umsatz von 42 bis 43 Milliarden in Aussicht gestellt.

Bayer-Agrarsonderbelastungen 2020 bisher bei 20,5 Milliarden Euro

Bayer kommt die Übernahme von Monsanto immer teurer zu stehen. Der Pharma- und Agrarkonzern verbuchte im dritten Quartal weitere negative Sondereinflüsse von 9,983 Milliarden Euro auf den Geschäftsbereich Crop Science, wie es in der Zwischenbilanz heißt. Insgesamt summieren sich die negativen Sondereinflüsse im Geschäft mit Saatgütern und Pflanzenschutzmitteln damit nach neun Monaten auf 20,5 Milliarden Euro.

Für den im Juni ausgehandelten Glyphosat-Vergleich hatte Bayer in der Halbjahresbilanz bereits 10 Milliarden Euro zurückgestellt. Jetzt wurden weitere Rückstellungen für 676 Millionen Euro gebildet. Dabei geht es um neue Lösung für die Beilegung zukünftiger Klagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat. Sie wird nach jetziger Einschätzung um 750 Millionen Dollar teurer als die im Juni ausgehandelte ursprüngliche Form, die vor dem zuständigen Richter aber gescheitert war.

Überdies nimmt Bayer knapp 9,3 Milliarden Euro nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf verschiedene Vermögenswerte und den Goodwill von Crop Science vor. Das Agrargeschäft läuft auf absehbare Zeit nicht so wie erwartet.

Bayer hatte 2018 für rund 63 Milliarden Dollar den US-Agrarriesen Monsanto übernommen. Seither hat das einst wertvollste Unternehmen im DAX massiv an Wert verloren. Überdies steht eine Nettofinanzverschuldung von 28,3 Milliarden Euro bei Bayer in den Büchern.

Bayer-Aktie unter Druck - Händler: Schwaches Agrarchemiegeschäft

Nach der Kurserholung der Bayer-Aktien zum Wochenbeginn legen diese am Dienstag wieder den Rückwärtsgang ein. Auf XETRA geben sie um 1,84 Prozent auf 41,04 Euro nach. Händler verwiesen zur Begründung auf ein schwaches Geschäft in der Agrarchemie, die das dritte Quartal belastet hätten.

Nach gekürzten Zielen für 2021 sei das dritte Quartal eine weitere schlechte Nachricht, sagte ein Börsianer. Der Umsatz habe den Analystenkonsens um 8 Prozent ebenfalls klar verfehlt. Am Freitag war der Bayer-Kurs unter 40 Euro auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren abgerutscht. Vom Jahreshoch im Juni belaufen sich die Verluste mittlerweile auf mehr als 40 Prozent.

