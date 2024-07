Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert im Minus

S&P 500-Performance

Der S&P 500 zeigt sich am dritten Tag der Woche leichter.

Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1,66 Prozent auf 5.463,76 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 46,968 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,936 Prozent auf 5.503,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5.555,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.459,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.508,04 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, notierte der S&P 500 bei 5.447,87 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, bei 5.071,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wurde der S&P 500 mit 4.554,64 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 15,20 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.669,67 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell First Republic Bank (+ 60,00 Prozent auf 0,02 USD), Enphase Energy (+ 14,29 Prozent auf 118,45 USD), CoStar Group (+ 8,18 Prozent auf 80,96 USD), Seagate Technology (+ 5,55 Prozent auf 111,14 USD) und TE Connectivity (+ 5,32 Prozent auf 159,45 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Lamb Weston (-26,21 Prozent auf 58,01 USD), Tesla (-10,87 Prozent auf 219,59 USD), Roper Industries (-7,92 Prozent auf 528,77 USD), Fortive (-7,41 Prozent auf 71,00 USD) und Otis Worldwide (-6,19 Prozent auf 92,29 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.799.580 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3,167 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 600,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net