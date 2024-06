Schwacher Handel: DAX präsentiert sich am Mittag leichter

DAX im Blick

Der DAX zeigt sich derzeit leichter.

Am Freitag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,77 Prozent tiefer bei 18.509,07 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,803 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,019 Prozent auf 18.649,08 Punkte an der Kurstafel, nach 18.652,67 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18.649,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18.490,95 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,029 Prozent. Vor einem Monat, am 07.05.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18.430,05 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 07.03.2024, mit 17.842,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, lag der DAX noch bei 15.960,56 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,37 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18.892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.345,02 Punkten markiert.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,81 Prozent auf 37,69 EUR), Beiersdorf (+ 1,36 Prozent auf 144,90 EUR), Henkel vz (+ 0,59 Prozent auf 84,56 EUR), Brenntag SE (+ 0,59 Prozent auf 65,14 EUR) und Covestro (+ 0,53 Prozent auf 47,45 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-4,66 Prozent auf 27,42 EUR), Daimler Truck (-3,49 Prozent auf 38,68 EUR), Bayer (-1,74 Prozent auf 27,89 EUR), EON SE (-1,35 Prozent auf 12,40 EUR) und Siemens (-1,24 Prozent auf 173,50 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1.728.921 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 200,202 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,09 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

