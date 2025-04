Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Rot

Kursentwicklung

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 15:54 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 2,68 Prozent auf 15.170,05 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 3,91 Prozent tiefer bei 14.978,03 Punkten in den Handel, nach 15.587,79 Punkten am Vortag.

Bei 14.784,03 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 15.170,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 07.03.2025, bei 18.196,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19.489,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Wert von 16.248,52 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Minus von 21,32 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 20.118,61 Punkten. Bei 14.784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Dorel Industries (+ 9,81 Prozent auf 1,04 USD), Donegal Group B (+ 1,24 Prozent auf 17,20 USD), IMAX (+ 1,03 Prozent auf 24,57 USD), MarketAxess (+ 0,75 Prozent auf 214,54 USD) und TransAct Technologies (+ 0,29 Prozent auf 3,50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Volvo (A) (-26,75 Prozent auf 21,50 USD), Sangamo Therapeutics (-15,78 Prozent auf 0,55 USD), Strategy (-13,68 Prozent auf 253,45 USD), Nissan Motor (-13,18 Prozent auf 2,24 USD) und Lattice Semiconductor (-10,27 Prozent auf 35,02 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 31.101.167 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,564 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die SIGA Technologies-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

