Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus

Marktbericht

Der SDAX bewegt sich derzeit im Minus.

Am Freitag gibt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 2,77 Prozent auf 17.056,73 Punkte nach. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,884 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,639 Prozent schwächer bei 17.429,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 17.541,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.443,45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.039,71 Zählern.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 4,88 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 01.07.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17.430,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15.756,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14.055,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 22,82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18.206,72 Punkten. Bei 13.183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit LPKF Laser Electronics (+ 2,15 Prozent auf 8,09 EUR), Alzchem Group (+ 1,88 Prozent auf 151,80 EUR), Südzucker (+ 0,60 Prozent auf 10,11 EUR), Ceconomy St (+ 0,34 Prozent auf 4,46 EUR) und Dermapharm (+ 0,30 Prozent auf 33,60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen SFC Energy (-31,79 Prozent auf 15,04 EUR), Mutares (-13,67 Prozent auf 26,20 EUR), CANCOM SE (-11,26 Prozent auf 22,85 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-7,66 Prozent auf 2,11 EUR) und thyssenkrupp nucera (-6,09 Prozent auf 9,87 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 3.910.903 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,809 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verve Group-Aktie präsentiert mit 5,23 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net