Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt letztendlich

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 zeigte sich am fünften Tag der Woche in Rot.

Am Freitag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,41 Prozent tiefer bei 5.460,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 46,925 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,188 Prozent fester bei 5.493,17 Punkten, nach 5.482,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5.523,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.451,12 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,016 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 5.306,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, wies der S&P 500 5.254,35 Punkte auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.06.2023, den Wert von 4.376,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 15,13 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5.523,64 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Leggett Platt (+ 7,30 Prozent auf 11,46 USD), Lumen Technologies (+ 6,80 Prozent auf 1,10 USD), Synchrony Financial (+ 6,69 Prozent auf 47,19 USD), Comerica (+ 6,69 Prozent auf 51,04 USD) und Discover Financial Services (+ 5,72 Prozent auf 130,81 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Nike (-19,98 Prozent auf 75,37 USD), Super Micro Computer (-7,98 Prozent auf 819,35 USD), AES (-7,96 Prozent auf 17,57 USD), HCA (-6,41 Prozent auf 321,28 USD) und Enphase Energy (-5,25 Prozent auf 99,71 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 72.717.914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,142 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net