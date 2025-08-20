DAX24.242 -0,1%ESt505.453 -0,4%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.314 -0,8%Euro1,1655 ±0,0%Öl67,48 +0,7%Gold3.339 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX stabil -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
FACC AG: Auftragsbestand in Höhe von über 6 Mrd. USD sichert eine hohe Auslastung! FACC AG: Auftragsbestand in Höhe von über 6 Mrd. USD sichert eine hohe Auslastung!
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX tritt auf der Stelle - kein klarer Trend erkennbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Schweizer Uhrenbranche exportiert vor Zöllerhöhung stark in USA

21.08.25 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
134,25 CHF -0,55 CHF -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
140,15 CHF -0,70 CHF -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Die Uhrenexporte der Schweiz sind im Juli leicht gestiegen. Die Produzenten zogen Lieferungen in den Schlüsselmarkt USA wegen der Zoll-Unsicherheiten erneut vor. Zugleich kühlt sich die Nachfrage nach teuren Uhren aber weiter ab.

Wer­bung

Die Ausfuhren von Uhren, die in der Schweiz hergestellten wurden, beliefen sich im Juli auf einen Gesamtwert von rund 2,4 Milliarden Schweizer Franken, das sind 6,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Daten des Verbands der Schweizerischen Uhrenindustrie FH zeigen.

Uhrenexporte in die USA stiegen vor der Einführung der Zölle von Präsident Trump um 45 Prozent. "In Wirklichkeit handelte es sich um eine Maßnahme zum Aufbau lokaler Lagerbestände, die wenig Aufschluss über die tatsächliche Marktlage gibt", räumte der Branchenverband am Donnerstag ein. Ohne das außergewöhnliche US-Ergebnis wäre das Exportvolumen um 0,9 Prozent gesunken.

Für Schweizer Uhren gilt seit April ein Basiszoll von 10 Prozent. Per Anfang August hat Trump den Zollsatz auf Importe aus der Alpenrepublik auf 39 Prozent erhöht und damit stärker als von der Administration zunächst mit 31 Prozent in Aussicht gestellt.

Wer­bung

Die Zölle sind eine schlechte Nachricht für die Schweizer Uhrenindustrie, sagte FH-Präsident Yves Bugmann dem Wall Street Journal. Dennoch aber die USA werden weiterhin ein wichtiger Markt bleiben. Trotz der Zoll-Effekte äußerte sich Bugmann mit Blick auf die Zukunft und das Potenzial des US-Marktes für die Branche zuversichtlich.

Einige Luxusmarken erwägen wegen der Zölle weitere Preiserhöhungen, obwohl der Uhrensektor unter einem turbulenten globalen Umfeld leidet. Die USA hatten sich als Lichtblick für den Sektor entpuppt, während der Absatz im lange boomenden chinesischen Markt unter der schwachen Konjunktur leidet.

Die Exporte von Schweizer Uhren nach China gingen im Juli um 6,5 % zurück.

Die Swatch Group, die unter anderem hochwertige Zeitmesser wie Omega und Blancpain herstellt, meldete im Juli einen Umsatzeinbruch für das erste Halbjahr aufgrund der schwachen Nachfrage in China.

Wer­bung

Der Luxusjuwelier und Uhrenhersteller Richemont, zu dem Marken wie Vacheron Constantin und Piaget gehören, verzeichnete zuletzt einen anhaltenden Abwärtstrend in seinem Uhrengeschäft.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 05:50 ET (09:50 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Richemont

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Richemont

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Swatch (I)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Swatch (I)

DatumRatingAnalyst
24.09.2024Swatch (I) SellUBS AG
17.01.2023Swatch (I) BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2019Swatch (I) buyHSBC
16.01.2015Swatch (I) SellSociété Générale Group S.A. (SG)
25.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.01.2023Swatch (I) BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2019Swatch (I) buyHSBC
25.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
04.07.2013Swatch (I) kaufenExane-BNP Paribas SA
02.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.07.2013Swatch (I) haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2013Swatch (I) haltenCitigroup Corp.
08.07.2013Swatch (I) haltenBarclays Capital
21.06.2013Swatch (I) haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2013Swatch (I) haltenCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
24.09.2024Swatch (I) SellUBS AG
16.01.2015Swatch (I) SellSociété Générale Group S.A. (SG)
04.02.2013Swatch (I) verkaufenS&P Equity Research
20.01.2011The Swatch Group sellSociété Générale Group S.A. (SG)
05.08.2010Swatch Group sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swatch (I) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen