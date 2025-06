Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 119,00 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 119,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 118,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.522 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 120,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,46 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Analysten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor einem Jahr verdient