Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 105,60 EUR.

Um 09:03 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 105,60 EUR nach oben. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,60 EUR. Bei 105,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 800 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2024 auf bis zu 65,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,59 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,42 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 96,65 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,24 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie: Experten empfehlen Scout24 im April mehrheitlich zum Kauf

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verdient