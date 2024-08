Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag schwächer

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 70,20 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 70,20 EUR. Bei 69,60 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 70,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 60.229 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,15 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2024. 5,63 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 55,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 21,37 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,27 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,84 EUR je Aktie.

