Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Montagmittag stärker

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 73,05 EUR.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 73,05 EUR zu. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 73,10 EUR. Bei 72,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 7.671 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei 74,15 EUR markierte der Titel am 22.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 1,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 79,49 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Scout24 die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

