Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 118,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 118,70 EUR zu. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,00 EUR. Bei 118,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 42.320 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 122,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 3,03 Prozent Luft nach oben. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 44,48 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,46 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,93 EUR aus.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR im Vergleich zu 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

