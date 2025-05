Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 109,80 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 109,80 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 109,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 109,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.162 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,43 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Scout24.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie trotzdem leichter: Scout24 bestätigt Ausblick nach gutem Jahresauftakt

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Scout24-Aktie: Experten empfehlen Scout24 im April mehrheitlich zum Kauf