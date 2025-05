Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Scout24-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 108,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 108,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 108,00 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 107,70 EUR. Bei 107,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 664 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2025 markierte das Papier bei 110,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,31 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,43 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 106,04 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

