Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag billiger

Scout24 im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 107,80 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 107,80 EUR abwärts. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 107,40 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,80 EUR. Bisher wurden heute 9.324 Scout24-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,50 EUR erreichte der Titel am 09.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 2,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Abschläge von 38,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,43 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 106,04 EUR aus.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,27 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie trotzdem leichter: Scout24 bestätigt Ausblick nach gutem Jahresauftakt

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Scout24-Aktie: Experten empfehlen Scout24 im April mehrheitlich zum Kauf