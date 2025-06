Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag südwärts

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 116,90 EUR.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:42 Uhr um 0,3 Prozent auf 116,90 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 116,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,40 EUR. Bisher wurden heute 12.019 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 4,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,90 EUR fiel das Papier am 20.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,46 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 109,93 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Scout24 die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Scout24-Aktionäre freuen

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Analysten sehen bei Scout24-Aktie Potenzial