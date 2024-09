Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 73,55 EUR.

Mit einem Kurs von 73,55 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 11:43 Uhr kaum verändert. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,95 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 72,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.379 Scout24-Aktien.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,50 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 1,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 55,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 24,95 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,49 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Scout24.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

