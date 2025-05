Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 114,80 EUR ab.

Das Papier von Scout24 befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 114,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 114,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.424 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 115,90 EUR markierte der Titel am 16.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,96 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,90 EUR fiel das Papier am 20.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,60 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,46 EUR je Scout24-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,93 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Am 06.08.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,28 EUR fest.

