Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 115,50 EUR zu.

Um 15:50 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 115,50 EUR zu. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 115,50 EUR zu. Bei 114,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 34.271 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 42,94 Prozent Luft nach unten.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,46 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 109,93 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Scout24 die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,28 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

