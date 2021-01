Scout24-Aktie aktuell: Scout24 gesucht

Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 65,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 66,00 EUR. Bei 65,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.770 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2020 markierte das Papier bei 79,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 43,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 71,58 EUR. Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2022 1,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Scout24 betreibt ImmoScout24, eine digitale Anzeigenplattformen für den Immobilienmarkt. Laut eigenen Angaben ist ImmobilienScout24 die führende Plattform für digitale Immobilienanzeigen in Deutschland. Neben Gesuchen und Angeboten bietet sie auch Ratgeber, Tipps oder Analyse-Tools für (Ver-)Mieter. Im Frühjahr 2020 wurde der Verkauf von AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman vollzogen.

Redaktion finanzen.net