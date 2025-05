Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 116,50 EUR.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:44 Uhr um 0,5 Prozent auf 116,50 EUR nach. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 115,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.553 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 1,20 Prozent wieder erreichen. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,46 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 109,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

