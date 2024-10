Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 80,35 EUR zu.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 80,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 80,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 298 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 80,80 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 0,56 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 55,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 31,30 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 79,49 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,72 EUR im Jahr 2024 aus.

